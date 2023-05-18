НАТО готовит ответ России в случае удара

НАТО готовит ответ России в случае удара
Фото: Xander Heinl/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
На Западе заявляют об опасности, исходящей со стороны Москвы

Впервые со времен "холодной войны" яльянс приступил к разработке оборонного плана на случай нападения России. Первые сдвиги в этом направлении намечено на июль, когда состоится совместный саммит в Вильнюсе. Об этом сообщает Reuters. 

На предстоящем заседании лидеры стран собираются одобрить документ на тысячи страниц, в котором будет подробно расписано, как каждая страна должна реагировать в случае атаки русских. 

"Этот шаг означает фундаментальный сдвиг: НАТО не видела необходимости в разработке крупномасштабных оборонных планов на протяжении десятилетий", – указывается в статье.

Военные НАТО говорят, что важно быть готовыми к началу конфликта в любой момент. Во многом положения будут напоминать те, которые были закреплены в предыдущей версии документа, но с дополнениями, поскольку за последнее время альянс расширился примерно на 1 тыс км и сейчас в нем 31 страна-член. 

Источники отмечают, что ставка будет сделана на современные методы ведения войны, где информация со спутников играет крайне важную роль. Однако, несмотря на большие амбиции, у НАТО есть серьезные проблемы с приходом в состояние повышенной боевой готовности, пишут журналисты. 

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу. По его мнению, это поможет обеспечить безопасность Европы, пишет RT

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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