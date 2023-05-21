Стала известна тайная стратегия НАТО в отношении России

Запад преследует три цели

Вице-президент Совета по делам стратегического взаимодействия Китая и России Сунь Чжуанчжи считает, что НАТО не просто так рассекретило свои планы по обороне в случае удара России. По его мнению, таким образом альянс пытается оказать дополнительное давление на Москву. Так аналитик отреагировал на появившиеся ранее подробности оборонного плана Запада, который собираются рассмотреть на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Всего, утверждает Чжуанчжи, Североатлантический блок преследует три цели. Помимо давления, США и союзники сделали новый шаг в противостоянии общественного мнения. Так они намереваются сильнее подорвать международное доверие к Москве, чтобы дополнительно сдерживать ее и другие государства на российской стороне.

"В-третьих, этот метод может использоваться ради того, чтобы продемонстрировать поддержку НАТО Украине", – продолжил эксперт.

Подобные действия позволят вселить уверенность украинскому руководству и затянуть конфликт на Украине.