Скандал вокруг подложного видео продолжается

В российском министерстве иностранных дел не считают, что статьи о склейке видео являются оправданием для американского сенатора Линдси Грэма. Более того, попытки обелить чиновника – "позорные и нелепые", отметили в ведомстве.

В сообщении МИД сказано, что история с Грэмом стала еще одним ударом по репутации ведущих западных изданий, выкручиваться из этой ситуации пришлось американским журналистам, а не Киеву и Вашингтону, пишет URA.RU.

"Это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа "коллективного Запада"", – считают дипломаты, сообщает телеканал "360".

Ранее украинская сторона распространила видео, на котором Грэм якобы называл убийство русских лучшим вложением американских денег.