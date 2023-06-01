Его собирают последние несколько лет

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди утверждает, что ФСБ давно собирает всю информацию, которая может в теории скомпроментировать российского президента Владимира Путина. Для этого практически в каждом здании посольства есть секретный офис ведомства.

Джиральди отметил, что, вероятно, ФСБ теперь пользуется данными в том числе и Украины, чтобы раздобыть сведения о главе России. Однако в условиях спецоперации это не является основной целью ведомства – сейчас они активно собирают информацию о том, что собираются делать в дальнейшем киевские власти и что они пытаются скрыть от США.

Офицер считает, что даже при таких объемах помощи со стороны Запада у Украины мало шансов на победу в конфликте с Россией. По его словам, начало мирного урегулирования в данной ситуации было бы лучшим решением, передает РИА ФАН.

При этом бывший сотрудник ЦРУ отметил, что Вашингтон продолжает поощрять провокации со стороны Киева, продолжая спонсировать военные действия на Украине, пишет "Свободная пресса".