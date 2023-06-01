Поляки поменяли таблички Калининграда на "Крулевец"

В Кремле это назвали проявлением русофобии

В начале мая польская Комиссия по стандартизации географических названий вынесла рекомендацию, что отныне в польском языке по отношению к городу Калининград должно использоваться только название Крулевец. Теперь поляки приступили к официальной процедуре смены всего, что связано с русскоязычним названием города.

Местные СМИ сообщили, что на национальных дорогах уже начали менять указательные таблички. Всего в стране таких порядка 26 штук. Ожидается, что все работы они завершат к середине июля, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Всего на эту процедуру они потратят порядка 1,1 млн рублей.