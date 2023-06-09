В Москве проходит партийная конференция столичного отделения "Единой России"

В Москве проходит партийная конференция столичного отделения "Единой России"
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэрская предвыборная кампания уже началась

Во время предвыборной конференции московского отделения "Единой России", которая проходит в пятницу, 9 июня, выдвинут кандидата от партии на пост мэра Москвы. Среди потенциальных претендентов на этот пост самая высокая узнаваемость – у действующего градоначальника Сергея Собянина.

Ожидается, что мэр Москвы тоже выступит перед участниками мероприятия. Перед началом заседания секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что предстоящие выборы главы столицы являются главным политическим событием в текущем году.

"И наша с вами задача – обеспечить безусловную победу нашему кандидату", – отметил он в обращении к представителям "Единой России".

Предстоящее голосование пройдет с 8 по 10 сентября в двух форматах: на избирательных участках и дистанционно.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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