Глава Киргизии обратился с просьбой к США

Лидер попросил Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики

Киргизский президент Садыр Жапаров отреагировал на послание американского госсекретаря Энтони Блинкена, в котором тот выражал обеспокоенность принятия в республике нового закона об НПО. Глава Киргизии в ответ обратился к США с призывом.

Жапаров отметил, что власти страны выступают за сотрудничество и равноправие в отношении всех международных партнеров. Это касается и Соединенных Штатов Америки.

"Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", – говорится в ответном письме.

Президент Киргизии выразил сожаление, что в США не понимают, как на самом деле в республике обстоит положение дел с правами и свободами человека, указывает RT. При этом он косвено обвинил Запад в подрыве общественной целостности в стране, указав, что некоторые "громогласные" НПО спекулируют на своих трудностях, пытаясь получить от Европы и США больше денег для финансирования. Жапаров указал, что дополнительно эти организации распространяют заведомо ложную информацию среди народа.

Также лидер пригласил Блинкена посетить Бишкек, чтобы он убедился в соблюдении прав и свобод людей в республике, передает телеканал "360".