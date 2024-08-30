СБУ предъявила обвинение Кириенко по пяти статьям

Его хотят привлечь к ответственности

Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении обвинений замглавы администрации президента России Сергею Кириенко. По заявлению ведомства, сотрудникам удалось собрать доказательную базу против чиновника по пяти статьям.

В СБУ заявили, что Кириенко занимается "принудительной" интеграцией новых регионов в законодательное поле России.

"В частности, Кириенко принимал непосредственное участие в организации псевдореферендумов страны-агрессора и отвечал за итоги голосования", – сказано в сообщении.

Сейчас его заочно подозревают в преступлениях, предусмотренных статьями о пособничестве в ведении агрессивной войны, публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины в нарушение конституционного порядка, оправдании "вооруженной агрессии" России против Украины в 2014 году, а также пересечении государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, заявили в ведомстве.

До этого в СБУ заочно предъявили обвинения помощнику президента России, секретарю Государственного совета Алексею Дюмину.

