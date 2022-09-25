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У каждой хозяйки есть свой рецепт квашенной капусты: кто-то готовит исключительно с добавлением соли, другие заготавливают специальный рассол, некоторые предпочитают делать это с уксусом.
Можно сделать закуску по новому рецепту из Белоруссии – капуста получится невероятно вкусной и сладкой. Достаточно добавить один дополнительный ингредиент – яблоки. Особенность заключается в том, что нужно добавлять их большими кусочками.
1. Капусту нарезать по размеру, который больше всего нравится.
2. Добавить половину соли, размять и дать постоять полчаса.
3. Морковь натереть на терке, добавить к капусте и высывать остатки соли, размещать.
4. Яблоки, желательно кислые, помыть и отрезать хвосты.
5. Уложить их на дно банки целиком.
6. Выкладываем овощи, ставим под гнет, чтобы сок укрывал капусту на 2-3 см.
7. Накрыть салфеткой и оставить на неделю в прохладе.
8. Важно ежедневно выпускать образовавшийся на дне газ, прокалывая его деревянной лопаткой. В противном случае капуста будет горчить.
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