Блюдо за 15 минут: вкусный рецепт из недорогой рыбы

Блюдо за 15 минут: вкусный рецепт из недорогой рыбы
Фото: unsplash.com
Филе получится нежным и сочным

Минтай является достаточно доступной рыбой, по сравнению с другими видами, которые продаются в супермаркетах. Готовить ее достаточно просто, а если сделать специальную заливку, то блюдо получится невероятно вкусным. На все приготовления понадобится не больше 15 минут. 

Ингредиенты

  • Минтай – 500 гр
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Яйцо – 3 шт
  • Сливки 10% – 200 мл
  • Крахмал – 1 ст ложка
  • Сыр – 100 гр
  • Помидоры черри – 6 шт
  • Растительное масло
  • Соль
  • Перец
  • Прованские травы

Пошаговый рецепт минтая в сливочной заливке:

  1. Очистить тушку от шкуры, разделать на филе и порезать на кусочки.
  2. Мелко нашинковать лук и морковь, можно на терке, обжарить их на растительном масле с солью.
  3. Выложить овощи на дно формы для запекания, сверху поместить рыбу.
  4. Яйца смешать со специями и крахмалом, после добавить сливки и снова перемешать.
  5. Получившуюся массу вылить в форму для запекания. 
  6. Натереть сыр и порезать помидоры, выложить все сверху блюда – помидоры должны служить украшением. 
  7. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов. 
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