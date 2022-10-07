Блюдо за 15 минут: вкусный рецепт из недорогой рыбы
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Филе получится нежным и сочным
Минтай является достаточно доступной рыбой, по сравнению с другими видами, которые продаются в супермаркетах. Готовить ее достаточно просто, а если сделать специальную заливку, то блюдо получится невероятно вкусным. На все приготовления понадобится не больше 15 минут.
Ингредиенты
Минтай – 500 гр
Лук – 1 шт
Морковь – 1 шт
Яйцо – 3 шт
Сливки 10% – 200 мл
Крахмал – 1 ст ложка
Сыр – 100 гр
Помидоры черри – 6 шт
Растительное масло
Соль
Перец
Прованские травы
Пошаговый рецепт минтая в сливочной заливке:
Очистить тушку от шкуры, разделать на филе и порезать на кусочки.
Мелко нашинковать лук и морковь, можно на терке, обжарить их на растительном масле с солью.
Выложить овощи на дно формы для запекания, сверху поместить рыбу.
Яйца смешать со специями и крахмалом, после добавить сливки и снова перемешать.
Получившуюся массу вылить в форму для запекания.
Натереть сыр и порезать помидоры, выложить все сверху блюда – помидоры должны служить украшением.