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Российские хозяйки часто оказываются перед проблемой, чтобы такое необычное приготовить на обед или ужин. Интересным вариантом разнообразить привычное меню станет приготовление сладкого салата из овощей. Таким блюдом вполне можно заменить десерт. Отличный вкус салата порадует домочадцев.
Две морковки, два средних яблока, 50 г изюма, одна большая ложка меда, 20 мл воды.
Для начала нужно подготовить овощи. Хорошенько моем морковку и яблоки. Затем оранжевый овощ избавляем от кожуры и крупно натираем. Таким же образом необходимо поступить с яблоком, при желании кожуру можно не счищать.
Изюм нужно замочить в теплой воде на полчаса. После этого хорошенько промываем сухофрукт, даем высохнуть.
Натертые на терке яблоки и морковку хорошенько перемешиваем, затем добавляем к ним изюм.
Соус для салата делаем из сладкого меда и воды. Смесь нужно хорошенько вымешать, чтобы мед полностью растворился. Затем заправляем салат и подаем на стол.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится