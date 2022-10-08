Сладкий овощной салат: необычный рецепт на ужин

Сладкий овощной салат: необычный рецепт на ужин
Фото: www.unsplash.com
Блюдо может заменить калорийный десерт

Российские хозяйки часто оказываются перед проблемой, чтобы такое необычное приготовить на обед или ужин. Интересным вариантом разнообразить привычное меню станет приготовление сладкого салата из овощей. Таким блюдом вполне можно заменить десерт. Отличный вкус салата порадует домочадцев.

Ингредиенты

Две морковки, два средних яблока, 50 г изюма, одна большая ложка меда, 20 мл воды.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно подготовить овощи. Хорошенько моем морковку и яблоки. Затем оранжевый овощ избавляем от кожуры и крупно натираем. Таким же образом необходимо поступить с яблоком, при желании кожуру можно не счищать.

Изюм нужно замочить в теплой воде на полчаса. После этого хорошенько промываем сухофрукт, даем высохнуть.

Натертые на терке яблоки и морковку хорошенько перемешиваем, затем добавляем к ним изюм.

Соус для салата делаем из сладкого меда и воды. Смесь нужно хорошенько вымешать, чтобы мед полностью растворился. Затем заправляем салат и подаем на стол.

новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей