Плов из гречки: необычный рецепт для всей семьи

Плов из гречки: необычный рецепт для всей семьи
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
На готовку уйдет примерно 2,5 часа

Традиционный рецепт плова, как правило, с рисом – он хорошо вбирает в себя все ароматы и вкусы. Однако существуют и другие не менее вкусные варианты блюда. К примеру, все можно приготовить с гречкой, это придаст плову новую пикантность и удивит всех членов семьи. 

Ингредиенты 

  • Гречка – 1,5 ст.
  • Говядина – 500 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль, перец, зира по желанию
  • Растительное масло
  • Вода

Пошаговый решепт:

1. Сперва нужно подготовить все ингредиенты: овощи почистить, мясо нарезать кубиками. 

2. Мелко шинкуем лук, ставим его на огонь. 

3. Когда лук начнет золотиться, добавляем мясо. Солим и перчим, можно добавить зиру.

4. Нарезаем морковь, чеснок и кидаем на сковородку. Все тушим в течение 5 минут.

5. Добавляем 2,5 ст воды, оставляем на 40 минут на медленном огне.

6. Гречку нужно проколить на сухой сковородке до потрескивания. 

7. Затем пересыпаем ее к мясу и вливаем еще 2,5 ст воды. 

8. Готовим на огне еще 20 минут, а после выключения оставляем томиться еще 20 минут.

Приятного аппетита!

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