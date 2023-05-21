Как приготовить "Сникерс": будет вкуснее покупного в несколько раз

Как приготовить "Сникерс": будет вкуснее покупного в несколько раз
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт лакомства от "Утро.ру"

Популярные батончики "Сникерс" можно приготовить и в домашних условиях. По внешнему виду они, конечно, будут немного отличаться, как и по вкусу, но только в лучшую сторону. 

Ингредиенты:

  • Молочный шоколад – 300 гр
  • Мед – 130 гр
  • Сахар – 585 гр
  • Яичные белки – 2 шт
  • Сливочное масло – 70 гр
  • Сгущенка – 150 гр
  • Кукурузный сироп – 150 гр
  • Арахис – 170 гр
  • Вода – 50 мл

Приготовление:

1. Нужно растопить половину от всего шоколада на водяной бане и выложить на форму, застеленную пергаментом. Тонко разравнять.

2. Смешать мед и 400 гр сахара, добавить воду. Варить на среднем огне до 135 градусов – по времени это займет примерно 10 минут после закипания.

3. Нужно взбить яиные белки до пиков, после чего туда тонкой струей влить горячий сироп и взбить в течение 15 минут.

4. Полученную массу вылить на шоколад и разравнять. После поставить в холодильник.

5. Смешать масло, сгущенку и кукурузный сироп. Варить все до 120 градусов. Добавить арахис.

6. Выложить карамель на нугу.

7. Растопить вторую половину шоколада и поместить на карамель.

8. Поставить в холодильник до застывания.

После это можно нарезать на маленькие конфеты, либо сделать батончики.

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