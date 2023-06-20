Этот напиток поможет уснуть - нужно всего три ингредиента

Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
882 новости
Врачи утверждают, что теплое молоко обладает особыми свойствами, которые помогают справиться с бессонницей. Они активируются дополнительно, когда в напиток добавляют еще два ингредиента и нагревают.
Теплое молоко само по себе может успокоить человека, но если в него добавить мед и ромашку, эффект усилится. Нервная система начинает расслабляться и запускаются механизмы, которые способствуют засыпанию.
Заявление президента активно обсуждают