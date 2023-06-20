Этот напиток поможет уснуть - нужно всего три ингредиента

Этот напиток поможет уснуть - нужно всего три ингредиента
Фото: freepik.com
Пить нужно небольшой стакан перед сном ежедневно

Врачи утверждают, что теплое молоко обладает особыми свойствами, которые помогают справиться с бессонницей. Они активируются дополнительно, когда в напиток добавляют еще два ингредиента и нагревают.

Теплое молоко само по себе может успокоить человека, но если в него добавить мед и ромашку, эффект усилится. Нервная система начинает расслабляться и запускаются механизмы, которые способствуют засыпанию.

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