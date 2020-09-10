Ушла из жизни звезда "Игры престолов" Дайана Ригг

Актрисы не стало в возрасте 82 лет

Умерла британская актриса Дайана Ригг. Ей было 82 года.

Актриса умерла у себя дома в окружении родственников, передает BBC. 

Популярность к Дайане Ригг пришла в 1969 году. Она снялась в фильме "На секретной службе Ее Величества", где исполнила роль девушки Джеймса Бонда.

С 2013 по 2017 год актриса принимала участие в съемках всемирно известного сериала "Игра престолов". Фанатам она запомнилась как Оленна Тирелл, глава дома Тиреллов и последний его представитель.

Дайана Ригг являлась Дамой-Командором ордена Британской империи. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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