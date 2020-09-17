Теннисистка намекнула, что девочка может пойти по ее стопам

Анна Курникова показала подписчикам свою дочь Машу. Многие отметили, что девочка очень похожа на маму в детстве.

На фотографии, опубликованной в "Инстаграм", улыбчивая малышка сидит на белоснежном диване. Курникова нарядила ее в красивое платье, отделанное кружевом.

"Уимблдон, а вот и я" – в шутку написала теннисистка, не исключая вариант, что дочь пойдет по ее стопам.

Пользователи Сети отметили миловидную внешность Маши, назвав ее голубоглазой куколкой. Некоторые обратили внимание на то, как сильно девочка похожа на знаменитую мать.

"Ваша копия, Аня!", "Мамина", "Мини-мама", "Русская голубоглазая куколка!", – не переставали умиляться комментаторы.

Напомним, маленькая Маша родилась в знаменитой семье: мама – профессиональная теннисистка, а папа – популярный испанский певец Энрике Иглесиас. Пара познакомилась в 2001 году во время съемок клипа на песню "Escape".

В 2017 году на свет появились близнецы Николас и Люси. А в 2020 году поклонников приятно удивила новость о том, что в семье произошло пополнение – родилась еще одна дочь Маша.

По некоторым данным, пара до сих пор официально не зарегистрировала отношения. Однако ходят слухи, что Курникова и Эглесиас тайно сыграли свадьбу, передает "Комсомольская правда". Возлюбленные стараются не выставлять свою личную жизнь напоказ.