У мужчины рассечение головы

Алексей Попогребский попал в больницу. Инцидент произошел в московской квартире известного кинорежиссера.

Сообщается, что вечером 19 сентября Попогребский неудачно упал и ударился затылком об уголок мебели, из-за этого у него серьезная травма головы. У режиссера началось кровотечение, которое очень сложно остановить самостоятельно.

Алексей не придал значения серьезности травмы и не сразу обратился за помощью к врачам. Он промыл голову под краном и решил полежать – но это не помогло. Только спустя некоторое время Попогребский все-таки решил позвонить в скорую, передает "Московский Комсомолец".

При осмотре пострадавшего врачи диагностировали, что мужчина потерял много крови и впал в состояние геморрагического шока. Однако режиссер отдавал себе отчет в том, что происходит.

Сейчас врачи больницы уже оказали пострадавшему помощь и отправили домой.

Напомним, Попогребский достиг популярности благодаря таким кинокартинам, как "Коктебель", "Оптимисты", "Простые вещи", "Как я провел этим летом" и другие.