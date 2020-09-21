Девушка решила ответить всем недоброжелателям

Софья Таюрская в очередной раз попала под словесный удар хейтеров. Солистка популярной группы Little Big решила пресечь негатив в свою сторону и опубликовала специальный пост в личных соцсетях.

На своей инстаграм-странице Таюрская написала, что уже устала от непрошенной критики пользователей Сети. По словам певицы, одни ей советуют удалить родинку на лице, другие – начать худеть в срочном порядке. Третьи же рекомендуют артистке набрать вес, так как, по их мнению, "раньше было лучше".

Софья попыталась донести до недоброжелателей, что она – обычный человек, у которого есть недостатки и желания. Она настоятельно попросила не лезть в ее жизнь.

"Это моя жизнь, моё тело, я никому ничего не должна и уж тем более не нуждаюсь во мнении не знакомых мне людей!" – написала Таюрская.

Артистка акцентировала внимание на том, что критиковать творчество – это одно, а лезть в личное пространство – абсолютно другое.

Многие подписчики певицы поддержали ее и призвали не обращать внимания на негатив.

"Соня, очень красивая, никого не слушай! Всегда восхищаюсь тобой" – прокомментировал один из ее поклонников.

Сообщается, что ранее Софью Таюрскую обвинили в том, что именно из-за нее солист Little Big Илья Прусикин ушел от жены. Певицу затравили в соцсетях и назвали яблоком раздора, передает "МИР24".