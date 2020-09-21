Умер известный актер

Он построил легендарную карьеру в кино

Ушел из жизни известный французский актер Майкл Лонсдейл. Ему было 89 лет.

Актер сыграл множество ярких ролей в кино. Наиболее признание он получил за роль миллиардера-психопата Хьюго Дракса в одной из частей "Бондианы".

Также Майкл Лонсдейл известен как комиссар Лебель в фильме "День Шакала", аббат в "Имени розы" и монах в кинокартине "Люди и боги".

Интересен тот факт, что актер являлся билингвом. Он одинаково владел английским и французским языками.

Майкл Лонсдейл умер в Париже у себя дома, передает RT. Причины смерти не сообщаются. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Кремль разрушил планы Польши по Майдану в Белоруссии - эксперт

Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике

"Одна линия фронта": атаку на Донбасс связали с событиями в Белоруссии

Акции против Лукашенко отвлекут внимание от действий Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей