Он построил легендарную карьеру в кино

Ушел из жизни известный французский актер Майкл Лонсдейл. Ему было 89 лет.

Актер сыграл множество ярких ролей в кино. Наиболее признание он получил за роль миллиардера-психопата Хьюго Дракса в одной из частей "Бондианы".

Также Майкл Лонсдейл известен как комиссар Лебель в фильме "День Шакала", аббат в "Имени розы" и монах в кинокартине "Люди и боги".

Интересен тот факт, что актер являлся билингвом. Он одинаково владел английским и французским языками.

Майкл Лонсдейл умер в Париже у себя дома, передает RT. Причины смерти не сообщаются.