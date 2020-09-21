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Ушел из жизни известный французский актер Майкл Лонсдейл. Ему было 89 лет.
Актер сыграл множество ярких ролей в кино. Наиболее признание он получил за роль миллиардера-психопата Хьюго Дракса в одной из частей "Бондианы".
Также Майкл Лонсдейл известен как комиссар Лебель в фильме "День Шакала", аббат в "Имени розы" и монах в кинокартине "Люди и боги".
Интересен тот факт, что актер являлся билингвом. Он одинаково владел английским и французским языками.
Майкл Лонсдейл умер в Париже у себя дома, передает RT. Причины смерти не сообщаются.
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