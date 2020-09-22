По мнению музыканта, он получает хорошие деньги

Андрей Макаревич вот уже несколько лет, как является пенсионером. Музыкант на помощь от государства не жалуется, считая, что ему хорошо платят. Он объяснил, из чего складывается его пенсия.

По словам артиста, общий размер выплат составляет 26 тысяч рублей. Лидер группы "Машина времени" назвал это достаточно большой суммой. По его словам, она обусловлена тем, что Макаревичу доплачивают не только за звание народного артиста Российской Федерации, но и за ветерана труда.

Артист признался, что был крайне удивлен присвоению ему почетного звания, передает деловая газета "Взгляд".

"Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда" – сообщил Андрей Макаревич.

Также музыкант высказался по поводу пребывания на пенсии. Он рассказал, что в его кругу общения нет неработающих пенсионеров. Несмотря на выслугу лет, все продолжают трудиться.

Макаревич акцентировал внимание на том, что его друзья не сидят дома из-за желания продолжать заниматься любимым делом, а не из-за отсутствия денег на еду.

Недавно появилась информация о том, что другой известный исполнитель Борис Моисеев опроверг все слухи о его бедственном положении. Певец рассказал, что он чувствует себя хорошо и не сводит концы с концами. Артист пояснил, что получает хорошую пенсию, а помимо этого – приличные "авторские" отчисления за использование его песен на радио и ТВ.