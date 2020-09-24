Телезвезда болеет COVID-19

У ведущего программы "Опасные связи" Дениса Гребенюка обнаружили коронавирус. На данный момент звезда телеканала ЧЕ находится на двухнедельной самоизоляции.

39-летний телеведущий поспешил успокоить своих фанатов. Он рассказал, что болезнь протекает бессимптомно.

"Вкусы-запахи я ощущал, кашля не было, легкие не поражены" – сообщил Гребенюк.

Телеведущий посетовал на то, что соблюдал все меры предосторожности, но все равно подхватил инфекцию. Даже во время съемок программы "Опасные связи" в Дагестане Денис постоянно носил защитную маску и пользовался антисептиком.

Сейчас Гребенюк переживает только из-за того, что съемки нового сезона шоу пришлось остановить. Однако, несмотря на болезнь, Денис продолжает работать в дистанционном режиме. Он занимается монтажом видеоматериала и с нетерпением ждет окончания периода самоизоляции, передает "Вокруг ТВ".

Денис Гребенюк призвал всех не пренебрегать правилами безопасности и не отказываться от средств защиты. Раньше его тоже раздражало то, что перед входом в любой магазин нужно надевать маску. Но после получения положительного результата теста ведущий поменял свое мнение.

Напомним, "Опасные связи" – это проект, нацеленный на то, чтобы проверить одного из супругов на верность. Денис Гребенюк вместе с соведущим Дмитрием Рыбиным должен либо опровергнуть, либо подтвердить факт измены.