По мнению женщины, ее попросту опорочили

Недавно появилась информация о том, что супруга покойного Дмитрия Марьянова состояла в отношениях с Владимиром Овчаровым. Экс-участник группы "Доктор Ватсон" признался, что у него была интимная связь с Ксенией Бик через месяц после смерти актера. Вдова Марьянова опровергла все слухи.

Овчаров рассказал, что однажды Ксения пыталась соблазнить его, не стесняясь того факта, что рядом стояла траурная фотография Марьянова, передает "СтарХит".

Ксения Бик решила расставить все точки над i. Женщина заявила, что ее репутацию хотят очернить родственники погибшего мужа. И свой план они реализуют с помощью Овчарова. Дело в том, что жена Марьянова делит наследство с отцом и сыном актера от первого брака.

"Владимира я знаю, его настроила против меня та сторона" – рассказала Ксения.

Она добавила, что не будет подавать в суд на Овчарова, так как у него всего 200 рублей в кармане. Бик язвительно отметила, что пускаемые Владимиром слухи о связи с ней могут поправить финансовое положение певца.

Ксения также сообщила, что родственники Марьянова отказываются идти ей навстречу и решать вопрос о разделе имущества актера мирно. Бик претендует лишь на трехкомнатную квартиру, а остальную недвижимость она готова отдать родным артиста.