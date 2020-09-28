Артист умер, едва закончив работать

Накануне стало известно о смерти звезды "Антикиллера" Никиты Логинова. Актер неожиданно ушел из жизни на 57-м году жизни. Сообщалось, что ему стало плохо при выходе из театра "Около дома Станиславского", где он проработал почти 40 лет. Коллектив учреждения прокомментировал трагедию.

По словам коллег Логинова, актер скончался от сердечного приступа. Они признались, что смерть Никиты Викторовича стала для них абсолютной неожиданностью. Ранее артист никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

В "Фейсбук" артисты театра Около дома Станиславского выразили свои соболезнования по поводу кончины Логинова и отметили, что его уход оставляет зияющую пустоту.

"Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас" – такими словами они вспомнили покойного.

Никита Логинов скончался за несколько часов до выхода на театральные подмостки. Актер должен был сыграть в спектакле "Ревизор", передает "Пятый канал".

Покойный артист снялся во многих знаменитых кинокартинах. Среди них – "Антикиллер", "Москва. Три вокзала", "ДМБ", "Московская сага" и другие.

Напомним, Логинов руководил художественно-постановочной частью в театре Около. Он с успехом окончил режиссерский факультет Московского института культуры.