"Не полагали, что Андрюшу будут хоронить": директор Чернышова сделал заявление

"Не полагали, что Андрюшу будут хоронить": директор Чернышова сделал заявление
Андрей Чернышов. Кадр из "Дама треф" (2019)
Ранее в Сети появились фото изможденного актера

Некоторое время назад на инстаграм-странице Эммануила Виторгана появилась серия снимков с Андреем Чернышовым. Пользователи Сети были шокированы исхудавшим видом актера. Поползли слухи, что он серьезно болен. Однако подобное вызвало негодование у актера. 

Андрей Чернышов через своего директора связался с новостными порталами, желая опровергнуть все домыслы. Артист отметил, что это все вздор, и он просто решил сбросить лишний вес. Звезда "Марша Турецкого" старается вести здоровый образ жизни.

Директор Чернышова сообщил, что они ожидали бурной реакции общественности на новый образ актера, но несколько в другом плане, передает Popcake.

"Думали, что дождёмся похвалы за подтянутость и хорошую физическую форму в его года, но никак не полагали, что Андрюшу будут хоронить" – рассказал мужчина.

Напомним, за всю свою карьеру 47-летний Андрей Чернышов сыграл более девяноста ролей в кино и сериалах. В его репертуар входит участие в таких знаменитых кинокартинах, как "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Хождение по мукам", "Анатомия убийства" и других.

Что касается личной жизни артиста, то он состоит в браке с актрисой Марией Добржинской. Чернышов женился на избраннице спустя десять лет тайных неофициальных отношений. В 2016 году пара сыграла свадьбу, а в 2017 году обвенчалась. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Во время расследования "отравления" Навального всплыли фальшивки в деле Скрипалей

В Москве ОЗХО заподозрили в работе на спецслужбы Запада

На сколько вырастут цены на продукты: эксперты озвучили прогноз до конца года

На стоимость товаров повлияет инфляция и курс рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей