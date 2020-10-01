Ранее в Сети появились фото изможденного актера

Некоторое время назад на инстаграм-странице Эммануила Виторгана появилась серия снимков с Андреем Чернышовым. Пользователи Сети были шокированы исхудавшим видом актера. Поползли слухи, что он серьезно болен. Однако подобное вызвало негодование у актера.

Андрей Чернышов через своего директора связался с новостными порталами, желая опровергнуть все домыслы. Артист отметил, что это все вздор, и он просто решил сбросить лишний вес. Звезда "Марша Турецкого" старается вести здоровый образ жизни.

Директор Чернышова сообщил, что они ожидали бурной реакции общественности на новый образ актера, но несколько в другом плане, передает Popcake.

"Думали, что дождёмся похвалы за подтянутость и хорошую физическую форму в его года, но никак не полагали, что Андрюшу будут хоронить" – рассказал мужчина.

Напомним, за всю свою карьеру 47-летний Андрей Чернышов сыграл более девяноста ролей в кино и сериалах. В его репертуар входит участие в таких знаменитых кинокартинах, как "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Хождение по мукам", "Анатомия убийства" и других.

Что касается личной жизни артиста, то он состоит в браке с актрисой Марией Добржинской. Чернышов женился на избраннице спустя десять лет тайных неофициальных отношений. В 2016 году пара сыграла свадьбу, а в 2017 году обвенчалась.