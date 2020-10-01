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Некоторое время назад на инстаграм-странице Эммануила Виторгана появилась серия снимков с Андреем Чернышовым. Пользователи Сети были шокированы исхудавшим видом актера. Поползли слухи, что он серьезно болен. Однако подобное вызвало негодование у актера.
Андрей Чернышов через своего директора связался с новостными порталами, желая опровергнуть все домыслы. Артист отметил, что это все вздор, и он просто решил сбросить лишний вес. Звезда "Марша Турецкого" старается вести здоровый образ жизни.
Директор Чернышова сообщил, что они ожидали бурной реакции общественности на новый образ актера, но несколько в другом плане, передает Popcake.
"Думали, что дождёмся похвалы за подтянутость и хорошую физическую форму в его года, но никак не полагали, что Андрюшу будут хоронить" – рассказал мужчина.
Напомним, за всю свою карьеру 47-летний Андрей Чернышов сыграл более девяноста ролей в кино и сериалах. В его репертуар входит участие в таких знаменитых кинокартинах, как "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Хождение по мукам", "Анатомия убийства" и других.
Что касается личной жизни артиста, то он состоит в браке с актрисой Марией Добржинской. Чернышов женился на избраннице спустя десять лет тайных неофициальных отношений. В 2016 году пара сыграла свадьбу, а в 2017 году обвенчалась.
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