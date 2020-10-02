Девушка жаловалась на нового избранника

Стало известно, что накануне своей смерти София сняла видео из фитнес-центра, где позже и произошла трагедия. Также девушка отправляла голосовые сообщения подруге, в которых она жаловалась на возлюбленного Михаила Серова.

На записи София танцует перед зеркалом в раздевалке под позитивную песню. "Просто я влюбился" – именно эти слова повторяются чаще всего.

Далее дочь Владимира Конкина начала снимать свой путь до помещения с бассейном. Видео обрывается на том моменте, как София достигает цели.

Также стало известно, что за несколько часов до трагедии девушка общалась со своей подругой. София рассказывала ей, что у нее возникли проблемы в отношениях с новым избранником Михаилом Серовым.

По мнению наследницы звезды кинокартины "Место встречи изменить нельзя", возлюбленный сильно изменился с момента их знакомства. Он стал вести себя неадекватно, чем насторожил девушку.

"Его штормит, потому что у него такие перепады настроения" - пожаловалась София подруге.

Как отметила покойная, Серов сам признал тот факт, что у него имеются проблемы с психикой. София предположила, что у него маниакально-депрессивный синдром, передает телеканал "360".

Напомним, новость о смерти дочери Владимира Конкина появилась 24 сентября. За два дня до трагедии Софии стало плохо в бассейне. Девушка, которая умела хорошо плавать, неожиданно пошла ко дну. Через некоторое время ее доставили в одну из столичных больниц. Однако спасти Софию не удалось.

Ранее стало известно о состоянии похоронившего дочь актера. Владимир Алексеевич попросил родных оставить его одного.