Безрукова навестила народного артиста незадолго до кончины

Легенда советского и российского кино Леонид Куравлев ушел из жизни в воскресенье, 30 января. Последние месяцы своей жизни народный артист РСФСР провел вне дома. Дети отвезли его в медицинский центр. Там актера незадолго до кончины застала его коллега Ирина Безрукова.

Актриса театра и кино описала внешний вид Куравлева перед смертью в публикации, посвященной памяти легенды. Она опубликовала в Instagram фотографию любимого артиста и подписала, что обескуражена его смертью.

Безрукова подчеркнула, что незадолго до кончины навещала Куравлева в больнице. Причем, звезда была там по своим делам и об актере узнала случайно от персонала медцентра.

"Мы постучали и вошли к нему в комнату. Но он задремал, и, конечно же, я не стала его тревожить", – написала Безрукова.



Ирина рассказала, что обратила особое внимание на внешний вид народного артиста. По словам актрисы, он выглядел очень хорошо и весьма опрятно.

Безрукова посчитала то состояние Куравлева прогрессом, потому что при поступлении в медцентр, по ее словам, актер не мог даже ходить. Она также отметила, что народный артист, скорее всего, вернулся бы в семью, если бы не пневмония, которая унесла его жизнь.

Ранее стало известно, какое наследство Леонид Куравлев оставил своим детям.