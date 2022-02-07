Пожилой женщине стало плохо

В эфире передачи "Пусть говорят" Ольга Федосеева-Шукшина, дочь известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, как ее мать относится к браку с Алибасовым-младшим.

По словам женщины, заявление о свадьбе было лживым, и сын продюсера несет откровенную чушь. Она также заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина очень болезненно относится ко всему, что говорит этот человек, однако просит воздержаться от нехороших слов и высказываний в его адрес.

"Маме действительно стало плохо. Она сказала такую фразу: "Меня стукнуло в голову". Я думала, что это ее последний день", – заявила она.

Дочь актрисы подчеркнула, что все заявления Бари Алибасова-младшего являются просто ужасными, и что ее мать не хочет даже разговаривать с ним.

Напомним, что ранее наследник продюсера говорил о том, что хочет заключить брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, чтобы якобы защитить ее от дочери. По его словам, она отправила мать в дом престарелых, чтобы завладеть ее наследством. Однако сама Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что в пансионат поехала по собственному желанию на несколько дней. Актриса сказала, что прожила там три дня, и в результате осталась очень довольна местонахождением. Женщина захотела побыть там, где ранее пребывал уже покойный актер Леонид Куравлев.