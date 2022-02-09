Певец рассказал об этом в Instagram

У певца Шуры, настоящее имя которого Александр Медведев, на концерте выпала вставная челюсть. Об этом артист рассказал в своем блоге в Instagram. Шура опубликовал два шуточных видео, где показал, как именно челюсть может выпасть. "Хотели меня снова беззубого, нате получайте! Вот только не понимаю как я теперь есть буду!", – поиронизировал Александр Медведев.

Поклонники певца на произошедшее отреагировали с юмором и похвалили звезду за умение посмеяться над собой. "Какой же смелый, самоироничный, свободный, без комплексов и предрассудков", "Вы очень смелый и откровенный человек! Редко кто из артистов может показать себя без прикрас", "Вы нас очаровывали своими выступлениями и без зубов".

Подписчики также сравнили эту ситуацию с неловким моментом во время съемок "Песни года". Тогда Сергей Лазарев случайно вырвал пучок накладных волос у своей коллеги Леры Кудрявцевой. Видеоролик моментально разлетелся по интернету и набрал большое количество просмотров.

Напомним, что раньше исполнение песен с отсутствием передних зубов было визитной карточкой Шуры. В своей молодости стиль певца выделялся эпатажем и экстравагантностью. Например, Шура мог выйти за наградой на сцену будучи одетым в шубу и плавки.