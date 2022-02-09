Звезда подчеркнула все достоинства своей фигуры

Известная певица Эшли Робертс пришла на музыкальную премию BRIT Award в провокационном наряде – звезда предстала перед публикой в черном платье с глубокими разрезами. Фасон при этом совершенно не предусматривал ношения нижнего белья.

Бывшая участница группы The Pussycat Dolls продемонстрировала все достоинства своей фигуры – в этом ей также помогали разрезы платья на груди, животе и бедрах. Образ звезда подчеркнула босоножками на шпильке и черными длинными перчатками. Многие при этом обратили отдельное внимание, что белье на артистке, судя по всему, отсутствовало.

Читатели Daily Mail остались не в восторге от внешнего вида Робертс. По их мнению, из-за платья она стала похожа на "состарившуюся стриптизершу". Другие саркастично заявили, что "чем талантливее человек, тем меньше одежды он носит". Однако подписчики певицы в Инстаграме, напротив, остались довольны образом знаменитости.