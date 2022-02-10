Здоровье 88-летний звезды дало серьезный сбой

Сегодня, 10 февраля, стало известно об очередной беде в культурной сфере. В прессе распространилась информация о серьезных проблемах со здоровьем у знаменитой советской артистки Зинаиды Кириенко. Любимицу публики забрали в больницу.



По данным журналистов, у народной артистки России подозревают заражение пресловутой коронавирусной инфекцией. Насколько тяжело протекает заболевание у звезды культовых советских кинолент "Тихий Дон", "Любовь земная", "Судьба человека", "Повесть пламенных лет" и других, пока не сообщается.

При этом журналистам удалось выяснить, что 88-летней актрисе стало плохо, когда она находилась у себя дома. В какой-то момент любимица публики потеряла сознание. Перепугавшиеся за жизнь близкого человека родственники оперативно вызвали скорую помощь, которая забрала звезду в больницу.

Сообщается, что медицинские специалисты диагностировали у Зинаиды Кириенко острое нарушение мозгового кровообращения. Сейчас именитая советская артистка находится под пристальным наблюдением врачей. Специалисты делают все возможное для того, чтобы поправить здоровье актрисы.

Почти всю жизнь звезда посвятила театральным подмосткам. Зинаида Кириенко пользуется особой любовью у публики – поклонники сильно переживают из-за ее недомогания.