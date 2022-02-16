Знаменитость пребывает на лечении уже неделю

Николая Дроздова положили в больницу. Об этом он сам сообщил изданию PopCornNews.

Журналисты поинтересовались, почему знаменитости не было на похоронах его близкой знакомой Зинаиды Кириенко. Актрису "Тихого Дона" хоронили накануне, 15 февраля. Телеведущий объяснил, что страдает от ишемической болезни, поэтому последнюю неделю он находится под присмотром врачей.

Однако, рассказал Дроздов, даже если бы не особые обстоятельства, на церемонию он вряд ли бы пришел – очень не любит подобные мероприятия.

"Когда кого-то хоронят, смотрят и говорят: "Вот этот следующий". Пришел, смотрят, вот еще живой. Это всеобщее иронично-насмешливое отношение к пожилым людям, когда вокруг других пожилых нет, а только в гробу есть, расстраивает", – пояснил он.

Поэтому последние годы старается избегать похорон, даже самых близких ему людей.