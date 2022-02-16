Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован
Николай Дроздов. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Знаменитость пребывает на лечении уже неделю

Николая Дроздова положили в больницу. Об этом он сам сообщил изданию PopCornNews. 

Журналисты поинтересовались, почему знаменитости не было на похоронах его близкой знакомой Зинаиды Кириенко. Актрису "Тихого Дона" хоронили накануне, 15 февраля. Телеведущий объяснил, что страдает от ишемической болезни, поэтому последнюю неделю он находится под присмотром врачей.

Однако, рассказал Дроздов, даже если бы не особые обстоятельства, на церемонию он вряд ли бы пришел – очень не любит подобные мероприятия.

"Когда кого-то хоронят, смотрят и говорят: "Вот этот следующий". Пришел, смотрят, вот еще живой. Это всеобщее иронично-насмешливое отношение к пожилым людям, когда вокруг других пожилых нет, а только в гробу есть, расстраивает", – пояснил он.

Поэтому последние годы старается избегать похорон, даже самых близких ему людей.

Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Пенсионеры могут остаться без льгот

Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать

Псаки озвучила условия победы США над Россией

В Вашингтоне уверены, что Пекин не сможет помочь Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей