Телеведущая оценила публикации о несостоявшейся войне

Ксения Собчак в своем блоге в Instagram высказалась по поводу слухов о вторжении России на Украину. Журналистка написала, что на фоне Байдена Владимир Путин для нее выглядит "зрелым, адекватным политиком".

Телеведущая также назвала все происходящее в информационном поле кризисом и истерией. По ее словам, вся "чушь" вокруг этой ситуации стала лучшей рекламой для России.

Помимо прочего, Собчак написала о изданиях, которые потеряли репутацию в ее глазах из-за распространения фейковой информации. В частности, журналистка выделила Financial Times. Телеведущая сделала вывод о том, что СМИ по-прежнему остается четвертой властью, только вот держится она теперь на фейках и истерии, что довольно печально. В конце своего поста Собчак сравнила сегодняшние средства массовой информации с "Коллективным Саймоном Леваевым", мошенником из Netflix.

Напомним, что СМИ распространили информацию о том, что 16 февраля начнется "вторжение" России на Украину.