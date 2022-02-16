"Зрелый и адекватный": Собчак похвалила Путина

"Зрелый и адекватный": Собчак похвалила Путина
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая оценила публикации о несостоявшейся войне

Ксения Собчак в своем блоге в Instagram высказалась по поводу слухов о вторжении России на Украину. Журналистка написала, что на фоне Байдена Владимир Путин для нее выглядит "зрелым, адекватным политиком".

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Телеведущая также назвала все происходящее в информационном поле кризисом и истерией. По ее словам, вся "чушь" вокруг этой ситуации стала лучшей рекламой для России. 

Помимо прочего, Собчак написала о изданиях, которые потеряли репутацию в ее глазах из-за распространения фейковой информации. В частности, журналистка выделила Financial Times. Телеведущая сделала вывод о том, что СМИ по-прежнему остается четвертой властью, только вот держится она теперь на фейках и истерии, что довольно печально. В конце своего поста Собчак сравнила сегодняшние средства массовой информации с "Коллективным Саймоном Леваевым", мошенником из Netflix. 

Напомним, что СМИ распространили информацию о том, что 16 февраля начнется "вторжение" России на Украину. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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