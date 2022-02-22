У актрисы поражены легкие

Советская актриса Татьяна Доронина, известная по роли в фильме "Три тополя на Плющихе", давно находится на госпитализации, а 22 февраля стало известно, что у нее коронавирус: тест показал положительный результат.

Самочувствие артистки осложняется тем, что она эмоционально нестабильна, из-за этого врачам приходится давать Татьяне Васильевне необходимые седативные препараты.

У советской звезды также обнаружили поражение легких. С правой стороны оно составляет 20%, а с левой – 16. Однако врачи говорят, что в прошлый раз процент поражения был выше, поэтому по КТ сейчас наблюдается положительная динамика.

Татьяна Доронина – советская народная актриса. Она не только играла роли в кино, но и исполняла многие песни в знаменитых фильмах. Помимо этого, на ее счету множество театральных ролей, а с 2018 года актриса является президентом МХАТа имени М. Горького.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Татьяну Доронину сдали в дом престарелых. Их опровергла коллега актрисы Лидия Матасова. Она рассказала, что Доронина не поставила вакцину от коронавируса, поэтому старается избегать людных мест, чтобы миновать проблем со здоровьем. Матасова также рассказала, что актриса находилась в санатории на отдыхе и очень хотела скорее вернуться, но обстоятельства ей не позволяли.