Канделаки объяснила поведение недовольных чиновников в России непечатным словом

Канделаки объяснила поведение недовольных чиновников в России непечатным словом
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая верит, что санкции помогут в перспективе развить страну

Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки оценила недовольство некоторых чиновников в стране из-за введения антироссийских санкций. 

По ее мнению, сейчас многие из них с ужасом читают утренние сводки прессы, что отменяют и закрывают в связи со спецоперацией России. Она подчеркнула, что раньше все эти люди с радостью отдыхали за границей на лодках олигархов, а теперь "орут больше всех об утраченных устрицах в Париже".

Телеведущая отметила, что такого количества жен и детей чиновников, живущих и получающих образование в Европе нет ни у одной страны мира. 

"Учеба в Лондоне и устрицы в Париже – это, бесспорно, хорошо, а вот ******** (фривольное поведение – прим. редакции) – бесспорно, плохо", – написала она в Telegram.

Она полагает, что за такое поведение нужно было наказывать, однако за годы попустительства это стало нормой. 

Канделаки обратилась к недовольным, отметив, что теперь им придется годик-другой пожить в России. Через время в стране все заработает, еда и без того есть, а культура и прочие вещи оживут с большей силой.

"Так что не надо головой жить там – голову сейчас придется вернуть сюда", – посоветовала она. 

 


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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