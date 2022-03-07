Ведущая верит, что санкции помогут в перспективе развить страну

Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки оценила недовольство некоторых чиновников в стране из-за введения антироссийских санкций.

По ее мнению, сейчас многие из них с ужасом читают утренние сводки прессы, что отменяют и закрывают в связи со спецоперацией России. Она подчеркнула, что раньше все эти люди с радостью отдыхали за границей на лодках олигархов, а теперь "орут больше всех об утраченных устрицах в Париже".

Телеведущая отметила, что такого количества жен и детей чиновников, живущих и получающих образование в Европе нет ни у одной страны мира.

"Учеба в Лондоне и устрицы в Париже – это, бесспорно, хорошо, а вот ******** (фривольное поведение – прим. редакции) – бесспорно, плохо", – написала она в Telegram.

Она полагает, что за такое поведение нужно было наказывать, однако за годы попустительства это стало нормой.

Канделаки обратилась к недовольным, отметив, что теперь им придется годик-другой пожить в России. Через время в стране все заработает, еда и без того есть, а культура и прочие вещи оживут с большей силой.

"Так что не надо головой жить там – голову сейчас придется вернуть сюда", – посоветовала она.