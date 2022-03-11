Умер создатель фильма "Белое солнце пустыни"

Умер создатель фильма "Белое солнце пустыни"
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кинодеятеля похоронят на его родной земле

Известный советский, азербайджанский и российский писатель и драматург Рустам Ибрагимбеков скончался в Москве на 84-м году жизни. Об этом стало известно сегодня, 11 марта.

Как отмечает источник, знаменитого драматурга похоронят на его Родине – в Азербайджане. Причиной смерти писателя стала продолжительная болезнь, точное заболевание не уточняется. О смерти Ибрагимбекова сообщили журналистам представители Союза  кинематографистов Азербайджана.

По ряду данных, известный кинодеятель ушел из жизни в ночь с 10 на 11 марта. За свою карьеру успел написать пятнадцать пьес, которые позволили автору приобрести мировую популярность и признание. Выступал сценаристом к десяткам знаковых художественных и телевизионных кинокартин. Практически все написанные им произведения вышли на киноэкраны.

Прославился Ибрагимбеков после написания сценария к легендарному фильму "Белое солнце пустыни" – работал над сюжетом вместе с коллегой Валентином Ежовым. Драматург также был многократным лауреатом Государственных премий Российской Федерации.

Не так давно актриса Татьяна Федотова, сыгравшая Гюльчатай в "Белом солнце пустыни", попала под влияние секты. Знаменитость уже не один год проживает в деревне. Журналисты узнали, что речь идет о весьма сомнительной религиозной организации. Теперь Татьяна привлекает в ряды своих единомышленников коллег – туда же ушел и Николай Годовиков, сыгравший красноармейца Петруху. Эксперты-религиоведы считают, что случай тяжелый: Федотова искренне верит и следует идеологии своей секты.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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