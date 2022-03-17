С премией МУЗ-ТВ возникли неожиданные трудности после гей-скандала

Шоу пришлось перенести

Телеканал МУЗ-ТВ объявил, что ежегодная музыкальная премия переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает Super.ru.

Мероприятие планировали провести 3 июня на ЦСКА-Арене, пишет РИА ФАН. Пресс-служба уверяет, что билеты, которые купили граждане заблаговременно, будут действовать, а подготовка к премии идет полным ходом. С чем связано решение о переносе даты не уточняется. 

Напомним, в 2021 году вокруг МУЗ-ТВ  разгорелся гей-скандал из-за совместного выхода Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, а также наряда блогера Дани Милохина. Телеканал оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Источник: Super.ru
Роман ИГНАТОВ
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