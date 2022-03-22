Дочь Папанова врезала Голубкиной за скандальное высказывание

Дочь Папанова врезала Голубкиной за скандальное высказывание
Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наследница легендарного актера считает, что коллега зря сотрясает воздух

Советская и российская актриса театра и кино Елена Папанова разнесла коллегу по цеху Марию Голубкину, которая недавно призвала перевести все театральные учреждения на самоокупаемость.

Папанова напомнила, что сама автор громких слов выступает в антрепризе. Но таких актеров немного – остальным придется кусать локти. К тому же, они Голубкину точно не поймут. Получается, что театры останутся без денег и без дотаций в целом.

Елена полагает, что коллега просто сотрясает воздух громкими словами – провернуть такое означает просто угробить все российские театры.

Голубкина недавно заявила в одном из интервью, что относит себя к противникам работы в репертуарных театральных учреждениях за символическую зарплату. Театры давно должны лишить всех государственных дотаций, уверена звезда – на содержании бюджета можно оставить от силы пять культурных учреждений. Мария, к тому же, уверена, что мотивы на подобную работу "подозрительны" – мол, непонятно, что заставляет артиста так дешево продавать свой талант. Голубкина заявила, что получает за один спектакль в два раза больше. 

Причина, считает Мария, не только в зарплате, а в безыдейности: репертуарный театр не считает актера за человека и личность в целом. Пример тому – скандал у Олега Меньшикова в театре имени Ермоловой, склоки во МХАТе и "Современнике". В общем, считает звезда, театры давно пора прикрыть, как явление изжившее себя и совершенно бесполезное – как для творческого потенциала артиста, так и средства заработка для самого актера. Либо перевести все эти многочисленные учреждения на самоокупаемость.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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