Представитель Лазарева назвала настоящую причину срыва концерта в Липецке

Представитель Лазарева назвала настоящую причину срыва концерта в Липецке
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
О замене он узнал в последний момент

Сегодня, 29 апреля, в рамках патриотического марафона "Zа Россию" пройдет музыкальный концерт в Липецке. Изначально на него были приглашены Жасмин и Сергей Лазарев, однако в последний момент от участия певца решили отказаться. Как рассказали представители артиста, он никакого решения по этому поводу не принимал.

В комментарии "Пятому каналу" его пресс-атташе Елена Дикевич рассказала, что Лазарев узнал о замене в последний момент – он уже направлялся в город для подготовки к выступлению. Организаторы решили сами поменять список приглашенных артистов.

"Это обычная история", – уверяет она. 

Представители артиста отметили, что Сергей Лазарев от участия в патриотическом концерте не отказывался, поэтому спекуляции на эту тему неуместны.

Напомним, ранее Минкультуры Липецкой области заявили, что артист не выступит в рамках марафона "Zа Россию" – вместо него на сцену выйдет Николай Басков. Как позже пояснила журналистка, которая брала у певца интервью, решение о замене приняли из-за отказа Лазарева во время посещения города наведаться в пункт временного размещения беженцев. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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