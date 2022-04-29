О замене он узнал в последний момент

Сегодня, 29 апреля, в рамках патриотического марафона "Zа Россию" пройдет музыкальный концерт в Липецке. Изначально на него были приглашены Жасмин и Сергей Лазарев, однако в последний момент от участия певца решили отказаться. Как рассказали представители артиста, он никакого решения по этому поводу не принимал.

В комментарии "Пятому каналу" его пресс-атташе Елена Дикевич рассказала, что Лазарев узнал о замене в последний момент – он уже направлялся в город для подготовки к выступлению. Организаторы решили сами поменять список приглашенных артистов.

"Это обычная история", – уверяет она.

Представители артиста отметили, что Сергей Лазарев от участия в патриотическом концерте не отказывался, поэтому спекуляции на эту тему неуместны.

Напомним, ранее Минкультуры Липецкой области заявили, что артист не выступит в рамках марафона "Zа Россию" – вместо него на сцену выйдет Николай Басков. Как позже пояснила журналистка, которая брала у певца интервью, решение о замене приняли из-за отказа Лазарева во время посещения города наведаться в пункт временного размещения беженцев.