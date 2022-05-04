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МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналиста Александра Невзорова*. Об этом со ссылкой на сайт ведомства сообщает "Интерфакс".
Ранее СК возбудил в отношении него уголовное дело о распространении фейковой информации о действиях российских Вооруженных сил РФ.
Сейчас он находится за границей, возвращаться в Россию не собирается.
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