МВД объявило Невзорова* в розыск

МВД объявило Невзорова* в розыск
Кадр: youtube.com
Журналиста обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналиста Александра Невзорова*. Об этом со ссылкой на сайт ведомства сообщает "Интерфакс".

Ранее СК возбудил в отношении него уголовное дело о распространении фейковой информации о действиях российских Вооруженных сил РФ. 

Сейчас он находится за границей, возвращаться в Россию не собирается. 

*внесен в реестр СМИ-иноагентов.
Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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