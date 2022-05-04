Журналиста обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналиста Александра Невзорова*. Об этом со ссылкой на сайт ведомства сообщает "Интерфакс".

Ранее СК возбудил в отношении него уголовное дело о распространении фейковой информации о действиях российских Вооруженных сил РФ.

Сейчас он находится за границей, возвращаться в Россию не собирается.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов.