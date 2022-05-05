Программу показывали 11 лет

Кулинарная передача "Готовим с Алексеем Зиминым" перестанет выходить в эфир. Как сообщает журналист Роман Супер, руководство НТВ приняло решение закрыть шоу после резких слов ведущего о ситуации на Украине.

Программу снимали с 2011 года. Последний выпуск показали зрителю 30 апреля.

Официального подтверждения информации нет. На странице, посвященной журналисту и повару в "Википедии" сообщается, что он был ведущим шоу до 2022 года.

Зимин высказывался о происходящем на Украине в своих соцсетях. Журналист выступал с критикой действий российской стороны и армии. Он заявлял, что ВС РФ нужно вернуть домой и прекратить спецоперацию.

Ранее ведущий "Дачного ответа" тоже уволился с НТВ и уехал из России.