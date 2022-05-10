Артисту посоветовали пройти лечение

Сын Никаса Сафронова Лука высказал свое мнение по поводу заявления Алексея Панина о праздновании 9 Мая в России. Он полагает, что артист попросту пытается найти дополнительную поддержку в западных странах.

Напомним, в своих соцсетях Панин отметил, что праздник перестал ассоциироваться с Днем Победы, став олицетворением "пафоса и показухи".

Сафронов полагает, что Алексей больше не имеет права называться актером – он давно нигде не снимается. А "плевки" в сторону России – лишь попытка найти поддержку в антироссийски настроенных странах и продолжить с помощью этого свой творческий путь, передает "Пятый канал".

"Мы надеемся, что он однажды не перепутает дверь с окном, потому что в этом случае наши недоброжелатели, скорее всего, заподозрят "длинную руку Кремля". Но я предполагаю, что такой исход для Алексея вполне вероятен, если он немедленно не начнет лечение", – считает он.

Сафронов-Затравкин отметил, что во Второй мировой войне было две стороны: проигравшие и победители. Страны, которые потерпели неудачу, сейчас праздник пытаются забыть, а победившая сторона, напротив, гордится своими достижениями.