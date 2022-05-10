Первый канал объяснил конфуз с фото "фронтовиков" на концерте ко Дню Победы

Первый канал объяснил конфуз с фото "фронтовиков" на концерте ко Дню Победы
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американских грабителей выдали за влюбленную пару россиян

Во время трансляции праздничного концерта, посвященного Победе русской армии в Великой Отечественной войне, на "Первом канале" на огромном экране позади сцены показали старое фото влюбленной пары. Позже на снимках узнали американских преступников Бонни и Клайда, которые умерли в мае 1934 года. 

Пару выдали за погибших во время войны фронтовиков. Их снимок показали на 19-ой минуте концерта, когда на сцене исполняла песню певица Зара.

Как объяснили представители "Первого канала" изданию "Подъем", к произошедшему они не имеют никакого отношения. 

"Первый канал только транслировал концерт и не имел отношения к его постановке", – заявили в пресс-службе. 

Напомним, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу стали одной из самых известных преступных пар в США. Они занимались грабежом вместе со своей бандой. Считается, что также преступники причастны к смерти нескольких полицейских и гражданских лиц. Снимок, который показали на концерте, был снят за год до того, как их застрелили во время поимки. 

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
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