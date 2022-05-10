В Сети появились слухи о беременности Волочковой

В Сети появились слухи о беременности Волочковой
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники обратили внимание на округлившийся живот звезды

После нового видео на странице Анастасии Волочковой в соцсетях, ее подписчики заподозрили балерину в беременности. Поводом стал живот знаменитости, который выглядывал из-под короткой футболки.

Артистка решила на камеру почитать публике стихи под музыку. Однако большее внимание привлек не ее творческий номер, а внешний вид. Звезда была одета в белую майку, джинсы низкой посадки и обувь на высокой танкете. Из-за длины верхней части одежды и нижней, низ живота Волочковой оказался оголен.

Поклонники обратили внимание, что знаменитость не такая стройная, как раньше – они предположили, что Анастасия Волочкова ждет пополнения в семействе. 

"Животик совсем большой! Кто там, Настя?", "Настя, раньше у тебя не было такого живота. Ты что, беременна?!, – приводит комментарии под постом "Пятый канал". 

Сама балерина слухи не подтвердила, ни опровергла. Сейчас она находится в отношениях с предпринимателем и боксером Дмитрием. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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