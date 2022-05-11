Аскеров окончательно отрекся от России после уголовного дела

Аскеров окончательно отрекся от России после уголовного дела
Кадр youtube.com
Игрок считает, что стал жертвой "политического заказа шизофреников"

Участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Равшан Аскеров отреагировал на уголовное дело в России, которое на него завел Следственный комитет из-за резких высказываний. В беседе с News.ru он заявил, что после этого все его контакты с российским государством сведены к нулю.

Напомним, ранее СК РФ возбудило против него дело о реабилитации нацизма. Поводом послужила публикация о маршале Жукове, содержащей "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца". 

Аскеров заявил, что состава преступления в своих словах не видит. По его словам, само возбуждение уголовного дела говорит о том, что в стране никак не воспринимают информацию, опубликованную в открытых исторических источниках, а следовательно, доказать правоту невиновного человека не представляется возможным.

В беседе с "Подъемом" он отметил, что экстрадиции в Россию не боится, при этом Аскеров отказался раскрывать свое местоположение, отметив, что пребывает в другой стране довольно давно. 

"Пусть МВД начнет уже с преступниками бороться, а не обслуживать политические заказы шизофреников", – подытожил игрок.

С просьбой в СК проверить публикацию Аскерова о Жукове обратился Государственный исторический музей – в заявлении было указано, что он назвал маршала "убийцей в погонах" и "мародером".

Источник: News.ru
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