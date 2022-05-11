Игрок считает, что стал жертвой "политического заказа шизофреников"

Участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Равшан Аскеров отреагировал на уголовное дело в России, которое на него завел Следственный комитет из-за резких высказываний. В беседе с News.ru он заявил, что после этого все его контакты с российским государством сведены к нулю.

Напомним, ранее СК РФ возбудило против него дело о реабилитации нацизма. Поводом послужила публикация о маршале Жукове, содержащей "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца".

Аскеров заявил, что состава преступления в своих словах не видит. По его словам, само возбуждение уголовного дела говорит о том, что в стране никак не воспринимают информацию, опубликованную в открытых исторических источниках, а следовательно, доказать правоту невиновного человека не представляется возможным.

В беседе с "Подъемом" он отметил, что экстрадиции в Россию не боится, при этом Аскеров отказался раскрывать свое местоположение, отметив, что пребывает в другой стране довольно давно.

"Пусть МВД начнет уже с преступниками бороться, а не обслуживать политические заказы шизофреников", – подытожил игрок.

С просьбой в СК проверить публикацию Аскерова о Жукове обратился Государственный исторический музей – в заявлении было указано, что он назвал маршала "убийцей в погонах" и "мародером".