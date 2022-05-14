Лепс в ДНР сделал несколько выстрелов

Лепс в ДНР сделал несколько выстрелов
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту выдали пистолет и автомат

Певец Григорий Лепс, который приехал в Донбасс, чтобы оказать поддержку российским солдатам, опубликовал в Telegram новое видео с поездки. Артист показал, что в ДНР во время визита ему дали в руки оружие – он потренировался в стрельбе по мишеням.

Знаменитость вел стрельбу из пистолета и автомата в разных положениях. В некоторых ситуациях его придерживали за плечо инструкторы, чтобы снизить эффект от отдачи оружия. 

"Поедем, постреляем", – подписал он публикацию.

Ранее певец прибыл в регион в составе других артистов. Он рассказывал, что наносит визит в ЛДНР не в первый раз – туда его тянут люди. По его словам, ничего героического в этом нет, и он был бы готов вместе с другими военными отправиться на передовую. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей