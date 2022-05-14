Артисту выдали пистолет и автомат

Певец Григорий Лепс, который приехал в Донбасс, чтобы оказать поддержку российским солдатам, опубликовал в Telegram новое видео с поездки. Артист показал, что в ДНР во время визита ему дали в руки оружие – он потренировался в стрельбе по мишеням.

Знаменитость вел стрельбу из пистолета и автомата в разных положениях. В некоторых ситуациях его придерживали за плечо инструкторы, чтобы снизить эффект от отдачи оружия.

"Поедем, постреляем", – подписал он публикацию.

Ранее певец прибыл в регион в составе других артистов. Он рассказывал, что наносит визит в ЛДНР не в первый раз – туда его тянут люди. По его словам, ничего героического в этом нет, и он был бы готов вместе с другими военными отправиться на передовую.