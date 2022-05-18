Баянист-виртуоз скончался на 83-м году жизни

На днях в культурной среде произошла очередная трагедия. Завершился земной путь заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Башкирской АССР Риддика Фасхитдинова. Любимец публики скончался на 83-м году жизни.



Музыкант был настоящей легендой Советского Союза. Баянист-виртуоз поражал восхищенных слушателей своими музыкальными талантами. Выдающийся артист побывал с гастролями в более чем 60 странах мира. Везде благодарные слушатели с большой радостью и почтением встречали легендарного баяниста.

Будущий выдающийся музыкант родился в предвоенном 1940-м году в одном из башкирских сел. Фасхитдинов отучился в Уфимском училище искусств и вскоре покорил слушателей виртуозной игрой на баяне. Что послужило причиной смерти пожилого деятеля культуры, не сообщается.