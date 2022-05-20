Смехов заговорил о возвращении в Россию после отъезда

Смехов заговорил о возвращении в Россию после отъезда
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость сообщил, что вместе с ним в стране много "наших"

Актер Вениамин Смехов уехал из России в Израиль. Об этом стало известно несколько дней назад. Как пояснил артист, его отъезд связан с профессиональной сферой – он намерен посетить Форум русской культуры в Европе. 

В беседе с "Телепрограммой" Смехов отметил, что когда-то мероприятие проводили в Перми, теперь местом сбора выбрали Тель-Авив. На форуме, по его словам, очень много представителей из России.

При этом задерживаться там надолго он не намерен. Артист до этого репетировал спектакль "Берегите ваши лица", премьерный показ которого пройдет в "Гоголь-центре". Вернуться в Москву он намерен 19 июля. 

Актер отдельно подчеркнул в беседе с журналистами, что никогда в своих взглядах не меняется. 

По данным СМИ, на мероприятии Смехов пообщался с Аллой Пугачевой, которая пришла на форум в качестве гостьи. 

Источник: Телепрограмма
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