Знаменитость сообщил, что вместе с ним в стране много "наших"

Актер Вениамин Смехов уехал из России в Израиль. Об этом стало известно несколько дней назад. Как пояснил артист, его отъезд связан с профессиональной сферой – он намерен посетить Форум русской культуры в Европе.

В беседе с "Телепрограммой" Смехов отметил, что когда-то мероприятие проводили в Перми, теперь местом сбора выбрали Тель-Авив. На форуме, по его словам, очень много представителей из России.

При этом задерживаться там надолго он не намерен. Артист до этого репетировал спектакль "Берегите ваши лица", премьерный показ которого пройдет в "Гоголь-центре". Вернуться в Москву он намерен 19 июля.

Актер отдельно подчеркнул в беседе с журналистами, что никогда в своих взглядах не меняется.

По данным СМИ, на мероприятии Смехов пообщался с Аллой Пугачевой, которая пришла на форум в качестве гостьи.