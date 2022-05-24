Артистка стала отказываться от концертов в стране

Тамара Гвердцители уехала из России в Грузию, перенеся все российские концерты на полгода. Об этом сообщает "Взгляд".

Певица отметила, что речи об отмене выступлений не идет – решение было принято из-за спецоперации на Украине. При этом она указала, что уважает и любит Россию – страну, которая последние 30 лет является частью ее жизни, но чувство родины для нее является самым высоким.

Гвердцители рассказала, что отказалась от выступления в Москве, приуроченному к 8 марта из-за начала спецоперации, передает РИА ФАН. По ее словам, из-за боевых действий на Украине тяжелей всего ее матери – уроженке Одессы.

"Она часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить", – сообщила она.

Напомним, Тамара Гвердцители родилась в Тбилиси, а в 2000 году она стала гражданкой России.