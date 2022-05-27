После визита в Донбасс у Корчевникова случился нервный срыв

После визита в Донбасс у Корчевникова случился нервный срыв
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий расплакался в прямом эфире

Журналист Борис Корчевников после сбора средств на нужды участников российской спецоперации лично отправился в ДНР и ЛНР. Он побывал в местных школах – увиденное поразило его до глубины души. Своими впечатлениями он поделился в эфире передачи "Соловьев Live". 

Ведущий оказался в луганском учебном учреждении, где дети с инвалидностью обучаются вместе со здоровыми ребятами. Больше всего его поразила пятиклассница. По его словам, девочка была невероятно красивой, однако у нее не было рук по локоть. При этом она удивительно играла Моцарта на фортепиано. Как ей удавалось это делать он совершенно не понимает.

Во время рассказа Корчевников начал рыдать, как и его собеседник Роман Голованов. 

"Сидит в этом комплексе при одной лампочке. Талантливый педагог учит девочку без рук играть Моцарта, понимаешь", – эмоционально говорил он.

После продолжительного молчания Голованов заключил, что учителя в Луганске – святые люди. Корчевников с ним согласился. 

Источник: Telegram
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