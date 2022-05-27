Артистка лишила молодого парня девственности

Актриса Вера Сотникова была очень популярной у мужской аудитории – за ней ухаживали многие, однако на тот момент 28-летняя девушка выбрала отношения с никому неизвестным 19-летним парнем. Им оказался певец Данко.

Артист вспоминает, что тогда Сотникова вскружила ему голову. Девушка решила сама познакомиться с ним в метро – подошла и попросила номер. Отказать он не смог, передает StarHit.

После этого Данко и Вера прожили в коммуналке два года, практически не вылезая из постели. Певец признался, что актриса была у него первой женщиной, и тот опыт он помнит до сих пор.

"Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни", – заявил он в программе "Секрет на миллион".

По словам Данко, Сотникова даже в свои 61 год сохранила стать, грацию и сексуальность.